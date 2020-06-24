Eyvah Ali Palabıyık!

Galatasaray'ın bu hafta Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı mücadeleyi, hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı. Rize maçında Yaşar Kemal Uğurlu, Gaziantep karşısında Ali Ulusoy'un kararlarına isyan eden sarı-kırmızılılar, Başakşehir maçına Ali Palabıyık'ın atanması ile bir büyük şok daha yaşadı. Ankara Bölgesi hakemi, Galatasaray'ın 24 karşılaşmasında görev yaparken bu maçların 12'sinde Galatasaray galip geldi. 7 maçtan beraberlik sonucu çıktı. Rakip takımlar ise 5 kez galip geldi. Cimbom 24 maçta 29 puandan oldu. Sarıkırmızılı ekip, Palabıyık ile ligde son olarak, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında deplasmanda Trabzon ile karşılaştı ve bu maçta da puan (1-1) kaybetti



Galatasaraylı taraftarlar dün Palabıyık'ın atanmasına sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Özellikle geçen sezon Fenerbahçe maçında verdiği kararları hatırlattı ve "Bir operasyon daha geliyor" yorumları yaptılar.



Galatasaray'ın attığı golden sonra Palabıyık'ın surat ifadesi ekranlara bu şekilde yansımıştı.

EV SAHİBİ TAKIM AVANTAJLI

FIFA kokartı bulunan Türk hakemler arasında yer alan Ali Palabıyık'ın yönettiği karşılaşmaların yüzde 43'ünde ev sahibi takımlar kazandı. Yüzde 30'unda ise deplasman takımları galip geldi. Maçların yüzde 27'si ise berabere bitti.



PALABIYIK VE BAZI ÖNEMLİ GALATASARAY MAÇLARI:

19.04.15 TRABZONSPOR-GALATASARAY: 2-1

24.09.16 BEŞIKTAŞ-GALATASARAY: 2-2

14.04.19 F.BAHÇE-GALATASARAY: 1-1

01.12.19 TRABZONSPOR-GALATASARAY: 1-1



ALİ PALABIYIK İLE NE YAPTILAR?



BAŞAKŞEHİR GALATASARAY

MAÇ: 19 MAÇ: 24

GALİBİYET: 11 GALİBİYET: 12

BERABERLİK: 7 BERABERLİK: 7

MAĞLUBİYET: 1 MAĞLUBİYET: 5