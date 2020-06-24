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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Eyvah !

Eyvah Ali Palabıyık!

İki haftadır hakemlerden çok çeken 'ın ile oynayacağı maça yapılan atama sarı-kırmızılıları korkuttu. Başakşehir, Palabıyık ile çıktığı 19 maçta sadece 1 kez yenildi. Sarı-kırmızılılar ise yönettiği 24 maçın 12'sinde puan yitirdi.

'ın bu hafta Medipol ile deplasmanda oynayacağı mücadeleyi, hakem 'ın yöneteceği açıklandı. maçında , karşısında Ali Ulusoy'un kararlarına isyan eden sarı-kırmızılılar, Başakşehir maçına Ali Palabıyık'ın atanması ile bir büyük şok daha yaşadı. Ankara Bölgesi hakemi, Galatasaray'ın 24 karşılaşmasında görev yaparken bu maçların 12'sinde Galatasaray galip geldi. 7 maçtan beraberlik sonucu çıktı. Rakip takımlar ise 5 kez galip geldi. Cimbom 24 maçta 29 puandan oldu. Sarıkırmızılı ekip, Palabıyık ile ligde son olarak, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında deplasmanda ile karşılaştı ve bu maçta da puan (1-1) kaybetti

Galatasaraylı taraftarlar dün Palabıyık'ın atanmasına sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Özellikle geçen sezon maçında verdiği kararları hatırlattı ve "Bir operasyon daha geliyor" yorumları yaptılar.

Galatasaray'ın attığı golden sonra Palabıyık'ın surat ifadesi ekranlara bu şekilde yansımıştı.

EV SAHİBİ TAKIM AVANTAJLI
FIFA kokartı bulunan Türk hakemler arasında yer alan Ali Palabıyık'ın yönettiği karşılaşmaların yüzde 43'ünde ev sahibi takımlar kazandı. Yüzde 30'unda ise deplasman takımları galip geldi. Maçların yüzde 27'si ise berabere bitti.

PALABIYIK VE BAZI ÖNEMLİ GALATASARAY MAÇLARI:
19.04.15 TRABZONSPOR-GALATASARAY: 2-1
24.09.16 BEŞIKTAŞ-GALATASARAY: 2-2
14.04.19 F.BAHÇE-GALATASARAY: 1-1
01.12.19 TRABZONSPOR-GALATASARAY: 1-1


ALİ PALABIYIK İLE NE YAPTILAR?

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY
MAÇ: 19 MAÇ: 24
GALİBİYET: 11 GALİBİYET: 12
BERABERLİK: 7 BERABERLİK: 7
MAĞLUBİYET: 1 MAĞLUBİYET: 5

  1. 24.6.2020
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