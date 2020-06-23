Mbaye Diagne Galatasaray camiasına seslendi! "Bekleyemiyorum"
Galatasaray, 28 yaşındaki Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi beklentilerin altında kalması üzerine, Belçika kulüplerinden Club Brugge'a kiralamıştı. Geçtiğimiz sezonu Belçika'da kiralık olarak geçiren Diagne'nin Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği merak edilirken, golcü oyuncu sosyal medya hesabından camiaya seslendi.
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı, ancak bir türlü beklentileri karşılayamayarak vasatın üstüne çıkamayan Senegalli golcü Mbaye Diagne, Belçika ekiplerinden Club Brugge'a kiralanmıştı.
Belçika ekibinde olaylarıyla gündemden düşmeyen Diagne, burada kadro dışı kalmış ve geçtiğimiz haftalarda kulüpten yapılan açıklama ile kiralık sözleşmesinin feshedildiği öğrenilmişti. Senegalli golcünün geleceği merak edilirken Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray camiasına seslendi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Diagne, Galatasaray formalı fotoğrafının altına ''Bekleyemiyorum, geliyorum inşallah'' notunu düştü. Diagne'nin paylaşımının altına Galatasaraylı taraftarlarca, kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı.
İşte Diagne'nin o paylaşımı...
- 23.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mbaye Diagne Galatasaray camiasına seslendi! "Bekleyemiyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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