Mbaye Diagne Galatasaray camiasına seslendi! "Bekleyemiyorum" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Diagne Galatasaray camiasına seslendi! "Bekleyemiyorum"

camiasına seslendi! "Bekleyemiyorum"

Mbaye Diagne Galatasaray camiasına seslendi! "Bekleyemiyorum"

, 28 yaşındaki Senegalli golcüsü 'yi beklentilerin altında kalması üzerine, kulüplerinden 'a kiralamıştı. Geçtiğimiz sezonu Belçika'da kiralık olarak geçiren Diagne'nin Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği merak edilirken, golcü oyuncu hesabından camiaya seslendi.

'ın 'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı, ancak bir türlü beklentileri karşılayamayarak vasatın üstüne çıkamayan Senegalli golcü , ekiplerinden 'a kiralanmıştı.

Belçika ekibinde olaylarıyla gündemden düşmeyen Diagne, burada kadro dışı kalmış ve geçtiğimiz haftalarda kulüpten yapılan açıklama ile kiralık sözleşmesinin feshedildiği öğrenilmişti. Senegalli golcünün geleceği merak edilirken Diagne, hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray camiasına seslendi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Diagne, Galatasaray formalı fotoğrafının altına ''Bekleyemiyorum, geliyorum inşallah'' notunu düştü. Diagne'nin paylaşımının altına Galatasaraylı taraftarlarca, kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı.

İşte Diagne'nin o paylaşımı...

  1. 23.06.2020
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