Cengiz bombaladı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de gündeme dair bomba gibi açıklamalarda bulundu. Gaziantep FK maçının hakemi Alper Ulusoy'u sert bir şekilde eleştiren Cengiz, "Aynı maçta rakip takım kalecisi 16-18 saniye topu tutmuş. Sevgili Alper Ulusoy onu niye çalmadın? Son saniye neden bir şey yarattın? Ben hakemi asla küçümsemiyorum. Antep'in attığı 2. gol, Ankaragücü maçının karbon kopyası. Orada iptal edildi, burada verildi. Tabii ki rakipler bizim önümüzü kesmek durumunda, onları da anlayışla karşılıyorum." dedi.

Cengiz, özel yayında gerek hakem hataları gerekse transferle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiası. %40'ı aşmış bir taraftar kitlemiz var ve bu kitle giderek büyüyor.. Tabii ki rakipler bunun önünü kesmek durumunda, onları da anlayışla karşılıyorum. Bazı takımlar scout ekibi oluşturmuyor, Galatasaray hangi oyuncuya giderse ona gidiyor. Biz, bizi istemeyeni istemeyiz. Ama uyduruk nedenlerle, ama parasal nedenlerle. Biz bu kültürle yetiştik. G.Saray Türkiye'nin en büyük camiasıdır. Hakem, özür dilemesini bilmeli. Gerektiğinde aynadan utanmalı. Onur, karakter ve duruş bence bunu gerektirir ama ben bir şey diyemem."

"UYANDIM, HEMEN KULÜBÜ SORDUM"

Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Başkan Cengiz, "Murphy kanunlarından biri der ki, 'Hiçbir terslik tek başına gelmez' Bana da 3 tane terslik geldi fakat azim, irade ve doktorlarımın müthiş gayretiyle bu ses düzeyine ulaştım. İlk ameliyatın üstünden 1.5 ay oldu. İki tümör vardı. Doktorlar o kadar başarılıydı ki, bana söylemeden 3. tümörü de almışlar. Komadan çıktım, ayıldım, bankayla ilgili soru sordum. 2. ameliyattan uyandım, bizim yöneticilere telefon ettim. İçinde bulunduğumuz süreç asla 1 saniye bile durmamamızı gerektiriyor" diye konuştu.

"SONSUZA KADAR MÜCADELEDEYİZ"

Galatasaray'ın hakkı yendi denmeyecek mi? Bu dendiği anda Türk futbolu, bu lig zora girer. Ben bu zorluğu istemiyorum. Antep müthiş mücadele verdi. Tebrik ediyorum. Biz direnemedik. Sağlık olsun. Galatasaray'ın kültüründe pes etmek yoktur. Yok şampiyonluk gitti, yok biz bittik, öldük... Yok böyle bir şey. Arka planda müthiş bir mücadele veriliyor. Galatasaray sonsuza dek mücadeleyi sürdürecektir. Nasıl şu an dünyanın 4-5 takımından biriyse, bir gün dünyanın tepesine çıkacağız. Ben görürüm ya da göremem ama bir gün bunun olacağına yürekten inanıyorum.

'O MAÇTAN DERS ALSAYDI'

Başkan Cengiz, "Hastalandım diye baş yok, meydan ıssız zannetmesinler. Her şeyden haberim var. Aynı maçta rakip takım kalecisi 16-18 saniye topu tutmuş. Sevgili Alper Ulusoy onu niye çalmadın? Son saniye neden bir şey yarattın? Bir önceki maç ve bu maç benim kuşkularımı derinden yaraladı. Son saniyedeki 6 saniye kuralı işledi. UEFA ve FIFA'nın bu konuda talimatları var. Kaç yıldır bu kural uygulanmıyor. Ben hakemi asla küçümsemiyorum. Gaziantep'in attığı ikinci gol Ankaragücü - Başakşehir maçının kopyası. VAR'da oturan uluslararası değer verdiğimiz bir hakem. O dünkü maçı izlemedi mi? Bari dünkü maçtan ders alsaydı. Orada iptal etti, burada verdi" dedi.