Okan Kocuk’un babasından hakeme olay tepki! Sokağın ortasında... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Babasından hakeme olay tepki! Sokağın ortasında...

’un babasından hakeme olay tepki! Sokağın ortasında...

Okan Kocuk’un babasından hakeme olay tepki! Sokağın ortasında...

'ın Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kaldığı maçın yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılılar mücadelenin son anlarına 3-2 önde girmiş ve 90+15. dakikada penaltıdan yediği golle sahadan 1 puanla ayrılmıştı. Galatasaray'da kaleci 'un 6 saniye kuralını ihlal ettiğini belirten penaltı pozisyonundan önce endirekt vuruş kararına hükmetmişti. Ulusoy'un bu kararı büyük tepki çekerken, kaleci Okan Kocuk'un babası hakem Alper Ulusoy'u protesto etme adına işletmeciliğini yaptığı tamirhanenin önünde lastik yaktı.

'da forma giyen Mustafakemalpaşalı kaleci 'un babası , dün akşam oynanan Galatasaray- FK maçında düdük çalan hakem 'a lastik yakarak tepki gösterdi. İşletmeciliğini yaptığı tamirhanenin önünde lastik yakarak Gaziantep FK müsabakasında yaşananları protesto eden Özcan Kocuk, hakemlere de küfürler savurdu. Yaşananların ardından çevrede bulunan dükkan sahipleri olay yerine polis çağırırken, Özcan Kocuk kolluk kuvvetlerine de zorluk çıkararak yanan lastiğin söndürülmesini istemedi. Polislerin görüşmeleri ile ikna edilen Kocuk, daha sonrasında hakkında işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

DÜN AKŞAM NE OLMUŞTU?
Galatasaray ile Gaziantep FK arasında dün akşam oynanan karşılaşma, pek çok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Uzatmanın son dakikalarında yaşanan pozisyon sonrası Okan Kocuk topu elinde 18 saniye tutunca hakem Alper Ulusoy, 6 saniye kuralının ihlali gerekçesiyle çift vuruşa hükmetti. Bu çift vuruşun ardından penaltı kazanan Gaziantep, Maxim'in vuruşunda golü buldu ve maç 3-3 sona erdi. Maçın son dakikalarında yaşanan bu anlar geceye damga vururken Okan Kocuk'un babası son dakikada yaşanan bu olaylara tepki gösterdi.



  1. 22.06.2020
  2. Güncelleme: 22.06.2020 18:29
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