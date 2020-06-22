Okan Kocuk’un babasından hakeme olay tepki! Sokağın ortasında...
Galatasaray'ın Gaziantep Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kaldığı maçın yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılılar mücadelenin son anlarına 3-2 önde girmiş ve 90+15. dakikada penaltıdan yediği golle sahadan 1 puanla ayrılmıştı. Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk'un 6 saniye kuralını ihlal ettiğini belirten Alper Ulusoy penaltı pozisyonundan önce endirekt vuruş kararına hükmetmişti. Ulusoy'un bu kararı büyük tepki çekerken, kaleci Okan Kocuk'un babası Özcan Kocuk hakem Alper Ulusoy'u protesto etme adına işletmeciliğini yaptığı tamirhanenin önünde lastik yaktı.
Galatasaray'da forma giyen Mustafakemalpaşalı kaleci Okan Kocuk'un babası Özcan Kocuk, dün akşam oynanan Galatasaray- Gaziantep FK maçında düdük çalan hakem Alper Ulusoy'a lastik yakarak tepki gösterdi. İşletmeciliğini yaptığı tamirhanenin önünde lastik yakarak Gaziantep FK müsabakasında yaşananları protesto eden Özcan Kocuk, hakemlere de küfürler savurdu. Yaşananların ardından çevrede bulunan dükkan sahipleri olay yerine polis çağırırken, Özcan Kocuk kolluk kuvvetlerine de zorluk çıkararak yanan lastiğin söndürülmesini istemedi. Polislerin görüşmeleri ile ikna edilen Kocuk, daha sonrasında hakkında işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.
DÜN AKŞAM NE OLMUŞTU?
Galatasaray ile Gaziantep FK arasında dün akşam oynanan karşılaşma, pek çok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Uzatmanın son dakikalarında yaşanan pozisyon sonrası Okan Kocuk topu elinde 18 saniye tutunca hakem Alper Ulusoy, 6 saniye kuralının ihlali gerekçesiyle çift vuruşa hükmetti. Bu çift vuruşun ardından penaltı kazanan Gaziantep, Maxim'in vuruşunda golü buldu ve maç 3-3 sona erdi. Maçın son dakikalarında yaşanan bu anlar geceye damga vururken Okan Kocuk'un babası son dakikada yaşanan bu olaylara tepki gösterdi.
- 22.06.2020
- Güncelleme: 22.06.2020 18:29
- Ajax 37 yaşındaki eski kalecisi Stekelenburg'u transfer etti
- Maskesiz sokağa çıkmak hangi illerde yasaklandı? İşte maskesiz sokağa çıkmanın cezası!
- Fenerbahçe'nin istediği Zubkov konuştu! Transfer...
- Fenerbahçe'nin jokeri Emre Belözoğlu! 1 haftada 3 görev birden
- Adana Demirspor-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınanacak?
- Turgay Demir: Fenerbahçe takımı Volkan ve Emre'ye isyan ediyor
- Canlı yayında açıkladı! Mert Hakan Yandaş yüzde 99.9 Fenerbahçe'de
- Gaziantep FK'nın kazandığı penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı
- "Galatasaray için bugün artık kredisi olmayan maç"
- Gürcan Bilgiç: Ben bugünün favorisi Fenerbahçe
- William D'Avila transfer bombalarını patlattı! "Belhanda transferi Fenerbahçe'nin eski yıldızına bağlı"
- Galatasaray Muslera'nın yerini dolduracak ismi buldu! İspanya'dan geliyor...
- Dünyaca ünlü hocanın menajeri resmen açıkladı! "10 gün içinde Fenerbahçe'yle..."
- Fenerbahçe'den çılgın Mesut Özil planı! Transfer bu kez...
- Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in maç sonu görüntüsü olay oldu!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Okan Kocuk’un babasından hakeme olay tepki! Sokağın ortasında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.