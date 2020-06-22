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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Açıklandı! İşte Başakşehir-G.Saray maçının favorisi

- maçı iddaa oranı belli oldu!

Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı iddaa oranı belli oldu!

'de kıyasıya rekabet sürüyor. Ligin 29. haftasında maç fazlasıyla lider konumda bulunan , son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla yarışta büyük yara alan 'ı ağırlıyor. Karşılaşma öncesi mücadelenin favorisi de belli oldu. İşte detaylar...

'in 28. haftasında perde bugün oynanacak olan 2 mücadele ile kapanacak. Liderliği maç fazlası bulunan 'e kaptıran , 'a konuk olurken, ligin orta sıralarında bulunan sahasında 'u ağırlayacak.

Ligde 29. haftaya cuma günü oynanacak olan Beşiktaş-Konyaspor mücadelesi ile start verilirken, haftanın en çok merak edilen mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında zorlu rakibi 'ı ağırlayacak.

Galatasaray, her ne kadar yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşsa da zirveden kopmamanın hesaplarını yaparken, takibi sürdürmek isteyen Medipol Başakşehir cephesinin de puan kaybına tahammülü yok.

Karşılaşma öncesi iddaa risk yönetimi bu zorlu karşılaşmanın favorisini açıkladı. Buna göre, ev sahibi ekip Medipol Başakşehir verilen 2.05'lik oranla favori olarak gösterilirken, Galatasaray'ın galibiyet şansına 2.65 oran verildi. Mücadele beraberlikle sonuçlanır seçeneğinin oranı ise 2.90 olarak belirlendi.

  1. 22.06.2020
  2. Güncelleme: 22.06.2020 17:22
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