Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı iddaa oranı belli oldu!

Süper Lig'in 28. haftasında perde bugün oynanacak olan 2 mücadele ile kapanacak. Liderliği maç fazlası bulunan Medipol Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olurken, ligin orta sıralarında bulunan Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Ligde 29. haftaya cuma günü oynanacak olan Beşiktaş-Konyaspor mücadelesi ile start verilirken, haftanın en çok merak edilen mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında zorlu rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.

Galatasaray, her ne kadar yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşsa da zirveden kopmamanın hesaplarını yaparken, takibi sürdürmek isteyen Medipol Başakşehir cephesinin de puan kaybına tahammülü yok.

Karşılaşma öncesi iddaa risk yönetimi bu zorlu karşılaşmanın favorisini açıkladı. Buna göre, ev sahibi ekip Medipol Başakşehir verilen 2.05'lik oranla favori olarak gösterilirken, Galatasaray'ın galibiyet şansına 2.65 oran verildi. Mücadele beraberlikle sonuçlanır seçeneğinin oranı ise 2.90 olarak belirlendi.