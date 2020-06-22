Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı iddaa oranı belli oldu!
Süper Lig'de kıyasıya rekabet sürüyor. Ligin 29. haftasında maç fazlasıyla lider konumda bulunan Medipol Başakşehir, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla yarışta büyük yara alan Galatasaray'ı ağırlıyor. Karşılaşma öncesi mücadelenin favorisi de belli oldu. İşte detaylar...
Süper Lig'in 28. haftasında perde bugün oynanacak olan 2 mücadele ile kapanacak. Liderliği maç fazlası bulunan Medipol Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olurken, ligin orta sıralarında bulunan Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Ligde 29. haftaya cuma günü oynanacak olan Beşiktaş-Konyaspor mücadelesi ile start verilirken, haftanın en çok merak edilen mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında zorlu rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.
Galatasaray, her ne kadar yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşsa da zirveden kopmamanın hesaplarını yaparken, takibi sürdürmek isteyen Medipol Başakşehir cephesinin de puan kaybına tahammülü yok.
Karşılaşma öncesi iddaa risk yönetimi bu zorlu karşılaşmanın favorisini açıkladı. Buna göre, ev sahibi ekip Medipol Başakşehir verilen 2.05'lik oranla favori olarak gösterilirken, Galatasaray'ın galibiyet şansına 2.65 oran verildi. Mücadele beraberlikle sonuçlanır seçeneğinin oranı ise 2.90 olarak belirlendi.
- 22.06.2020
- Güncelleme: 22.06.2020 17:22
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı iddaa oranı belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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