Galatasaray'dan Radamel Falcao açıklaması! Sakatlık...

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk etmiş ve mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanan Radamel Falcao, yerini Jesse Sekidika'ya bırakmıştı.

Kolombiyalı golcünün sakatlığıyla ilgili açıklamada bulunan sarı-kırmızılı kulüp, "Oyuncumuz Radamel Falcao'nun, bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.