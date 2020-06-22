Galatasaray'dan Radamel Falcao açıklaması! Sakatlık...
Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanan Radamel Falcao'nun sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk etmiş ve mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Sarı-kırmızılı ekipte karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanan Radamel Falcao, yerini Jesse Sekidika'ya bırakmıştı.
Kolombiyalı golcünün sakatlığıyla ilgili açıklamada bulunan sarı-kırmızılı kulüp, "Oyuncumuz Radamel Falcao'nun, bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
- 22.06.2020
- Güncelleme: 22.06.2020 15:51
- Galatasaray'dan Radamel Falcao açıklaması! Sakatlık...
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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