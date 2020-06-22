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22 Haziran 2020, Pazartesi
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'dan açıklaması! ...

Galatasaray'dan Radamel Falcao açıklaması! Sakatlık...

Kulübü, 'in 28. haftasında oynanan FK karşılaşmasında sakatlanan 'nun sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

'in 28. haftasında , FK'yı konuk etmiş ve mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanan , yerini Jesse Sekidika'ya bırakmıştı.

Kolombiyalı golcünün sakatlığıyla ilgili açıklamada bulunan sarı-kırmızılı kulüp, "Oyuncumuz Radamel Falcao'nun, bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

  1. 22.06.2020
  2. Güncelleme: 22.06.2020 15:51
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