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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Emeklerimi hiçe sayıyorlar

Emeklerimi hiçe sayıyorlar

'nda oynayan 'ın, Başkan Yardımcısı 'ın akrabası olması sebebiyle 'torpil' gördüğü iddia edilmişti. Yusuf 'ın ardından Tarık da iddialara cevap verdi.

Galatasaray Basketbol Takımı'nda oynayan 'ın, Başkan Yardımcısı 'ın akrabası olması sebebiyle 'torpil' gördüğü iddia edilmişti. Yusuf 'ın ardından Tarık da iddialara cevap verdi: "Basketbol Gençler Ligi'nde 3 sayı sıralamasında ilk 3 sıradayım. 27 maçın 9'unda takımın en skoreri oldum. 19 yaşındaki bir genç sporcunun emeğiyle oynuyorlar. Bu vicdana sığmaz.
  1. 22.6.2020
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