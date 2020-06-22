Dengelerle oynamayın
Fatih Terim, G.Antep maçı sonrası öfkeliydi İmparator “Bu saniye kuralı en son ne zaman uygulandı. Dünyada kimse çalmıyor” dedi.
Galatasaray 3-1 öne geçtiği maçta Gaziantep ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok gerilerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy kararlarıyla maçın önüne geçti. Fatih Terim de Ulusoy'a sert tepki gösterdi. İmparator "Futbolun dengesiyle oynarsanız ipin ucunu kaçırırsınız. İki haftadır öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki virüsü bedenlerde değil, niyetlerde aramak lazım. Bu saniye kuralı en son kime uygulandı bilmiyorum. Dünyada çalınmıyor. Bu sıralarda Cüneyt Bey (Çakır) içeride. Öyle her şeyi izliyor" ifadelerini kullandı.
İKİ HAFTADA GEREĞİNİ YAPTILAR
Fatih Terim şöyle devam etti: "Deklarasyon yayınlayıp kınama yapmanın çok ötesine geçilmesi gerekiyor. Oğuz Sarvan'la Ünal Çimen size bunları mı anlattılar. Geçen sene gururlu, namuslu iki hakeme düdük astırdılar. Ben başkasının yaptığını yapsam 100 maç ceza yerim. İki haftadır bize gereğini yaptılar. Kenarda olsam kaleciye git direk kenarında bekle derdim. Öne geçtik, 10 kişi kaldık, gol attık, yine iyi oynuyorduk ama futbolun ayarıyla oynadılar. Bu ayarlarla oynarsanız başınıza iş alırsınız. Şampiyonluklar gider gelir önemli değil.
PENALTIYI İZLEMEDİ
Terım, hakem Ulusoy'un yönetimine adeta çıldırdı. Özellikle Okan'a çalınan 6 saniye kuralı sonrası daha fazla dayanamadı. İmparator bu kararın ardından soyunma odasına gitti. Penaltıyı izlemedi. Fatih Terim bu anlarda bir hayli sinirlendi.
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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