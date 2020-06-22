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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Dengelerle oynamayın

Dengelerle oynamayın

, G.Antep maçı sonrası öfkeliydi İmparator “Bu saniye kuralı en son ne zaman uygulandı. Dünyada kimse çalmıyor” dedi.

3-1 öne geçtiği maçta ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok gerilerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy kararlarıyla maçın önüne geçti. de Ulusoy'a sert tepki gösterdi. İmparator "Futbolun dengesiyle oynarsanız ipin ucunu kaçırırsınız. İki haftadır öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki virüsü bedenlerde değil, niyetlerde aramak lazım. Bu saniye kuralı en son kime uygulandı bilmiyorum. Dünyada çalınmıyor. Bu sıralarda Cüneyt Bey (Çakır) içeride. Öyle her şeyi izliyor" ifadelerini kullandı.

İKİ HAFTADA GEREĞİNİ YAPTILAR
Fatih Terim şöyle devam etti: "Deklarasyon yayınlayıp kınama yapmanın çok ötesine geçilmesi gerekiyor. 'la Ünal Çimen size bunları mı anlattılar. Geçen sene gururlu, namuslu iki hakeme düdük astırdılar. Ben başkasının yaptığını yapsam 100 maç ceza yerim. İki haftadır bize gereğini yaptılar. Kenarda olsam kaleciye git direk kenarında bekle derdim. Öne geçtik, 10 kişi kaldık, gol attık, yine iyi oynuyorduk ama futbolun ayarıyla oynadılar. Bu ayarlarla oynarsanız başınıza iş alırsınız. Şampiyonluklar gider gelir önemli değil.

PENALTIYI İZLEMEDİ
Terım, hakem Ulusoy'un yönetimine adeta çıldırdı. Özellikle Okan'a çalınan 6 saniye kuralı sonrası daha fazla dayanamadı. İmparator bu kararın ardından soyunma odasına gitti. Penaltıyı izlemedi. Fatih Terim bu anlarda bir hayli sinirlendi.

  1. 22.6.2020
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