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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Başkan evden izledi

Başkan evden izledi

Başkanı , takip etti.

Başkanı , takip etti. Maç öncesi stadyuma geleceği konuşulmuştu. Başkan Cengiz için kale arkasına maçı öncesi Fetih suresinden söylediği sözler asılarak "Dualarımız seninle başkanım" da yazıldı.

  1. 22.6.2020
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