Başkan evden izledi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep FK maçını kulüp yöneticileriyle birlikte evinden takip etti.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep FK maçını kulüp yöneticileriyle birlikte evinden takip etti. Maç öncesi stadyuma geleceği konuşulmuştu. Başkan Cengiz için kale arkasına Fenerbahçe maçı öncesi Fetih suresinden söylediği sözler asılarak "Dualarımız seninle başkanım" da yazıldı.
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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