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21 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Genç yıldız adayı Galatasaray'ın teklifini kabul etti!

Genç yıldız adayı 'ın teklifini kabul etti!

Genç yıldız adayı Galatasaray'ın teklifini kabul etti!

Bir süredir 'ın transfer gündeminde yer alan hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. 22 yaşındaki genç yıldız adayının sarı-kırmızılı takımdan aldığı cazip teklif nedeniyle 'da oynamaya karar verdiği ifade edildi.

ile Bordeaux arasındaki görüşmeler devam diyor. Ancak , Galatasaray'da forma giymeye çoktan karar verdi. 'dan Complete Sports, sarı- kırmızılıların yaptığı teklifin 22 yaşındaki sağ kanadı fazlasıyla memnun ettiğini yazdı. Kalu'nun aldığı oldukça cazip teklif yüzünden 'da oynamaya hazır olduğunu kaydetti. Ancak Bordeaux'un 7 milyon euro istemesi nedeniyle henüz bir anlaşma olmadığına da dikkat çekildi.

  1. 21.6.2020
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