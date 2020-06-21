Galatasaray'dan açıklama! ''35 milyon euro buhar oldu!''

Pandemi sürecinde gelirlerin durduğunu kaydeden Kançal, "Mart, nisan ve mayıs gelirlerimizi alamadık. Mağazalarımız kapatılmıştır. Satamadığımız stokların maliyeti oluştu. Bu dönemde kur farkı zararlarımız oldu. Gişe hasılatımız kesilmiştir. Daha da önemlisi belirsizlik sebebiyle önümüzdeki sezon için gişe satışlarını yapamıyoruz. Tüm bunların bize yaptığı nakit akış kaybı yaklaşık 35 milyon euro'dur. Yani yaklaşık bir Şampiyonlar Ligi gelirimizi kaybettiğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.

FUTBOLCULAR İNDİRİMİ KABUL ETTİ

Kançal, korona virüs salgını sürecinde bazı önlemler aldıklarını açıklayarak, "Yükümüzü azaltabilmek için futbolcu ve teknik kadrolarımızdan, maaşlarından indirim talep ettik. Futbolcu görüşmelerimizin tamamına yakını olumlu bir şekilde sonuçlandı" diye konuştu.



BORÇ 1 MİLYAR 656 MİLYON TL

Başkan Yardımcısı Kançal, mali durum hakkında da sunum gerçekleştirdi. Kançal, 31 Mart itibarıyla konsolide net borcunun 1 milyar 656 milyon TL olduğu söyledi. Bu yılın ilk üç ayında 33.8 milyon TL gelire karşın 103.4 milyon TL gider olduğunu ifade etti.