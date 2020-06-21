Galatasaray'dan açıklama! ''35 milyon euro buhar oldu!''
Galatasaray Başkanı Yardımcısı Kaan Kançal, sarı-kırmızılıların online divan kurulu toplantısında mali konular hakkında bilgi verdi.
Pandemi sürecinde gelirlerin durduğunu kaydeden Kançal, "Mart, nisan ve mayıs gelirlerimizi alamadık. Mağazalarımız kapatılmıştır. Satamadığımız stokların maliyeti oluştu. Bu dönemde kur farkı zararlarımız oldu. Gişe hasılatımız kesilmiştir. Daha da önemlisi belirsizlik sebebiyle önümüzdeki sezon için gişe satışlarını yapamıyoruz. Tüm bunların bize yaptığı nakit akış kaybı yaklaşık 35 milyon euro'dur. Yani yaklaşık bir Şampiyonlar Ligi gelirimizi kaybettiğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.
FUTBOLCULAR İNDİRİMİ KABUL ETTİ
Kançal, korona virüs salgını sürecinde bazı önlemler aldıklarını açıklayarak, "Yükümüzü azaltabilmek için futbolcu ve teknik kadrolarımızdan, maaşlarından indirim talep ettik. Futbolcu görüşmelerimizin tamamına yakını olumlu bir şekilde sonuçlandı" diye konuştu.
BORÇ 1 MİLYAR 656 MİLYON TL
Başkan Yardımcısı Kançal, mali durum hakkında da sunum gerçekleştirdi. Kançal, 31 Mart itibarıyla konsolide net borcunun 1 milyar 656 milyon TL olduğu söyledi. Bu yılın ilk üç ayında 33.8 milyon TL gelire karşın 103.4 milyon TL gider olduğunu ifade etti.
- 21.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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