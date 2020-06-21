Galatasaray'da Mustafa Cengiz sevinci! Gaziantep maçında...
Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in bu mücadelede takımını yalnız bırakmayacağı öğrenildi.
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz de Türk Telekom Stadyumu'nda olacak. Geçirdiği rahatsızlık sonrasında yoğun tedavi gören Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı takımı ligdeki kritik maçta yalnız bırakmayacak.
Başkan Cengiz, Galatasaray'ın bu akşam Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmayı Türk Telekom Stadyumu'nda locada izleyecek.
- 21.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da Mustafa Cengiz sevinci! Gaziantep maçında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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