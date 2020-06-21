Galatasaray'da Mustafa Cengiz sevinci! Gaziantep maçında... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray G.Saray'da Mustafa Cengiz sevinci! Gaziantep maçında...

'da sevinci! maçında...

Galatasaray'da Mustafa Cengiz sevinci! Gaziantep maçında...

'in 28. haftasında sahasında FK'yı ağırlayacak olan 'da Başkan 'in bu mücadelede takımını yalnız bırakmayacağı öğrenildi.

'da başkan de Stadyumu'nda olacak. Geçirdiği rahatsızlık sonrasında yoğun tedavi gören Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı takımı ligdeki kritik maçta yalnız bırakmayacak.

Başkan Cengiz, Galatasaray'ın bu akşam FK ile oynayacağı karşılaşmayı Türk 'nda locada izleyecek.

  1. 21.06.2020
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