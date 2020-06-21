Galatasaray'a Meksika'dan transfer mesajı! Alan Mozo...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Kısa süre önce sarı kırmızılıların transfer listesinde olduğu aktarılan Meksikalı oyuncu için mevcut kulübü PUMAS'ın başkanı Ramirez konuştu ve ayrılığa onay verebileceğini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'ın gelecek sezon sağ bek pozisyonu için düşündüğü Alan Mozo transferinde olumlu bir gelişme yaşandı.
Meksika basınına konuşan PUMAS kulübünün başkanı, oyuncunun ayrılığına sıcak baktıklarını ifade etti.
Ramirez konuşmasında, "Bakın, Alan'ın yükselişi çok iyi oldu. O PUMAS felsefesinin bir parçası. Oyuncu, kendi eğitimi ve gelişimi ile beraber büyük transferini yapabilir. Başka bir takıma gidebilir ve yerine bir başkasının gelmesi için boşluk yaratabilir." dedi.
23 yaşındaki Alan Mozo, bu sezon 27 maça çıktı. Meksikalı sağ bek milli takımda da 2 maça çıktı.
- 21.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a Meksika'dan transfer mesajı! Alan Mozo... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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