Galatasaray'a Meksika'dan transfer mesajı! Alan Mozo...

Galatasaray'ın gelecek sezon sağ bek pozisyonu için düşündüğü Alan Mozo transferinde olumlu bir gelişme yaşandı.

Meksika basınına konuşan PUMAS kulübünün başkanı, oyuncunun ayrılığına sıcak baktıklarını ifade etti.

Ramirez konuşmasında, "Bakın, Alan'ın yükselişi çok iyi oldu. O PUMAS felsefesinin bir parçası. Oyuncu, kendi eğitimi ve gelişimi ile beraber büyük transferini yapabilir. Başka bir takıma gidebilir ve yerine bir başkasının gelmesi için boşluk yaratabilir." dedi.

23 yaşındaki Alan Mozo, bu sezon 27 maça çıktı. Meksikalı sağ bek milli takımda da 2 maça çıktı.