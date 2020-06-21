Son dakika: Galatasaray'a Meksika'dan transfer mesajı! Alan Mozo... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Meksika'dan transfer müjdesi! Başkan konuştu...

'a Meksika'dan transfer mesajı! ...

Galatasaray'a Meksika'dan transfer mesajı! Alan Mozo...

'da son dakika transfer haberi... Kısa süre önce sarı kırmızılıların transfer listesinde olduğu aktarılan Meksikalı oyuncu için mevcut kulübü PUMAS'ın başkanı Ramirez konuştu ve ayrılığa onay verebileceğini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın gelecek sezon sağ bek pozisyonu için düşündüğü transferinde olumlu bir gelişme yaşandı.

Meksika basınına konuşan PUMAS kulübünün başkanı, oyuncunun ayrılığına sıcak baktıklarını ifade etti.

Ramirez konuşmasında, "Bakın, Alan'ın yükselişi çok iyi oldu. O PUMAS felsefesinin bir parçası. Oyuncu, kendi eğitimi ve gelişimi ile beraber büyük transferini yapabilir. Başka bir takıma gidebilir ve yerine bir başkasının gelmesi için boşluk yaratabilir." dedi.

23 yaşındaki Alan Mozo, bu sezon 27 maça çıktı. Meksikalı sağ bek milli takımda da 2 maça çıktı.

  1. 21.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'a Meksika'dan transfer mesajı! Alan Mozo... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA