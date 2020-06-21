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21 Haziran 2020, Pazar
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Fraser veda etti

Fraser veda etti

'ın takımlarıyla beraber istediği için Bournemouth menajeri 'dan açıklama geldi. Howe, başarılı kanat oyuncusunun kendileriyle oynadığını doğruladı.

'ın takımlarıyla beraber istediği için Bournemouth menajeri 'dan açıklama geldi. Howe, başarılı kanat oyuncusunun kendileriyle oynadığını doğruladı. "Tamamen küme düşme savaşına odaklanan oyuncuları istiyorum" dedi. Sözleşmesinin sonuna gelen ve Galatasaray ile anılan Fraser, kendisine önerilen sözleşme teklifine olumsuz cevap vermişti.

  1. 21.6.2020
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