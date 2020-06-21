Başakşehir maçı öncesi Galatasaray'da büyük şok!
Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Galatasaray, geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu maçta da hem puan hem de oyuncu kaybı yaşadı. Medipol Başakşehir'e konuk olacak olan sarı-kırmızılı ekipte cezalı ve sakat sayısı 7'ye yükseldi.
Galatasaray, geçtiğimiz haftaki karşılaşmada pek çok ismi sakatlık ve karta kurban vermişti. Aslan'ın talihsizliği bu hafta da sürdü. Galatasaray'da sağ bek Mariano, 45+3'te gördüğü sarı kart ile şampiyonluk yarışındaki kritik viraj Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düştü. Dakikalar 56'yı gösterdiğinde ise Aslan'da Ahmet Çalık kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Ahmet Çalık'ın kırmızısı Luyindama ve Marcao'nun sakatlıkları sonrası Galatasaray'ı epey zorlayacak.
Gaziantep FK maçında son kötü haber ise Falcao'dan geldi. Kolombiyalı golcü mücadelenin sonlarında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edemedi. Falcao'nun durumu kontroller sonrası netlik kazanacak.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA TAKIMI YALNIZ BIRAKACAK İSİMLER
Fernando Muslera
Andone
Mariano
Ahmet Çalık
Adem Büyük
Luyindama
Falcao
- 21.06.2020
- Güncelleme: 22.06.2020 00:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Başakşehir maçı öncesi Galatasaray'da büyük şok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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