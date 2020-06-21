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21 Haziran 2020, Pazar
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maçı öncesi 'da büyük şok!

Başakşehir maçı öncesi Galatasaray'da büyük şok!

'in 28. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan , geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu maçta da hem puan hem de oyuncu kaybı yaşadı. Medipol 'e konuk olacak olan sarı-kırmızılı ekipte cezalı ve sakat sayısı 7'ye yükseldi.

, geçtiğimiz haftaki karşılaşmada pek çok ismi sakatlık ve karta kurban vermişti. Aslan'ın talihsizliği bu hafta da sürdü. Galatasaray'da sağ bek Mariano, 45+3'te gördüğü sarı kart ile şampiyonluk yarışındaki kritik viraj maçı öncesi cezalı duruma düştü. Dakikalar 56'yı gösterdiğinde ise Aslan'da kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Ahmet Çalık'ın kırmızısı Luyindama ve Marcao'nun sakatlıkları sonrası Galatasaray'ı epey zorlayacak.

Gaziantep FK maçında son kötü haber ise Falcao'dan geldi. Kolombiyalı golcü mücadelenin sonlarında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edemedi. Falcao'nun durumu kontroller sonrası netlik kazanacak.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA TAKIMI YALNIZ BIRAKACAK İSİMLER

Fernando Muslera
Andone
Mariano
Ahmet Çalık
Adem Büyük
Luyindama
Falcao

  1. 21.06.2020
  2. Güncelleme: 22.06.2020 00:38
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