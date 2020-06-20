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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yeni kaptanı belli oldu!

'ın yeni kaptanı !

Galatasaray'ın yeni kaptanı Ahmet Çalık!

'da Muslera, Donk ve Selçuk’un ilk 11’de olmayacağı FK maçında kaptanlık pazubandını 'ın takması bekleniyor.

'da Muslera, Donk ve Selçuk'un ilk 11'de olmayacağı maçında, kaptanlık pazubandını büyük ihtimalle takacak.

Adı bir ara gönderilecek futbolcular listesinde yer alırken, bir anda eldeki tek stoper kendisi kalan genç savunma oyuncusu, Gaziantep FK maçında bu gururu yaşamak için sabırsızlanıyor.

Öte yandan Gaziantep FK maçında Ahmet Çalık'ın yanında stoper pozisyonunda Mario Lemina'nın oynaması da gündemde.

Galatasaray'da yeni kaptan Ahmet Çalık!


  1. 20.06.2020
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