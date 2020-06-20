Galatasaray'ın yeni kaptanı Ahmet Çalık!
Galatasaray'da Muslera, Donk ve Selçuk’un ilk 11’de olmayacağı Gaziantep FK maçında kaptanlık pazubandını Ahmet Çalık'ın takması bekleniyor.
Galatasaray'da Muslera, Donk ve Selçuk'un ilk 11'de olmayacağı Gaziantep maçında, kaptanlık pazubandını büyük ihtimalle Ahmet Çalık takacak.
Adı bir ara gönderilecek futbolcular listesinde yer alırken, bir anda eldeki tek stoper kendisi kalan genç savunma oyuncusu, Gaziantep FK maçında bu gururu yaşamak için sabırsızlanıyor.
Öte yandan Gaziantep FK maçında Ahmet Çalık'ın yanında stoper pozisyonunda Mario Lemina'nın oynaması da gündemde.
- 20.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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