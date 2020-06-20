Galatasaray'ın esas sorunu belli oldu! 44 golün 3'ü...
Çaykur Rizespor deplasmanından eli boş dönerek şampiyonluk yolunda yara alan Galatasaray'ın yedek kulübesinden oyuna giren oyuncuların katkısı sınırlı kaldı. Teknik direktör Fatih Terim'in oyuna soktuğu isimler 27 haftada sadece 3 gol ve iki asist kaydetti.
Şampiyonluk yarışında Çaykur Rizespor yenilgisi ile dezavantajlı duruma düşen Galatasaray'da yedek kulübesinden gelen oyuncuların verimsizliği de bunda büyük rol oynadı.
Sabah'ta yer alan habere göre Süper Lig'de 27 haftada 44 kez ağları sarsan Galatasaray'da yedek oyuncular ise sadece 3 gol atıp, iki asist yapabildi.
Galatasaray ikinci yarılarda farkı açamadığı için de Konyaspor (1-1), Yeni Malatyaspor (1-1) ve Ankaragücü'nden (2-2) yediği son dakika golleriyle 6 puan kaybetti. Sarı-kırmızılıları zirveden 6 puan geriye düşüren en önemli faktör de bu oldu.
Fatih Terim, 2-0 kaybedilen Çaykur Rize deplasmanında 5 oyuncu değişikliği yapmasına rağmen sonuç alamadı. Üstelik sakat ve cezalıların artmasıyla eldeki yedek kulübesi alternatifleri azaldı. Galatasaray'da bu sezon kulübeden oyuna giren isimlerden Adem Büyük (2) ve Babel (1) golleri atarken, Onyekuru ve Taylan ise 1'er asist yaptı. Terim şampiyonlukla sonuçlanan geçtiğimiz sezon da kulübeden 6 gol çıkarabilmişti.
- 20.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın esas sorunu belli oldu! 44 golün 3'ü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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