Galatasaray'ın esas sorunu belli oldu! 44 golün 3'ü...

Şampiyonluk yarışında Çaykur Rizespor yenilgisi ile dezavantajlı duruma düşen Galatasaray'da yedek kulübesinden gelen oyuncuların verimsizliği de bunda büyük rol oynadı.

Sabah'ta yer alan habere göre Süper Lig'de 27 haftada 44 kez ağları sarsan Galatasaray'da yedek oyuncular ise sadece 3 gol atıp, iki asist yapabildi.

Galatasaray ikinci yarılarda farkı açamadığı için de Konyaspor (1-1), Yeni Malatyaspor (1-1) ve Ankaragücü'nden (2-2) yediği son dakika golleriyle 6 puan kaybetti. Sarı-kırmızılıları zirveden 6 puan geriye düşüren en önemli faktör de bu oldu.

Fatih Terim, 2-0 kaybedilen Çaykur Rize deplasmanında 5 oyuncu değişikliği yapmasına rağmen sonuç alamadı. Üstelik sakat ve cezalıların artmasıyla eldeki yedek kulübesi alternatifleri azaldı. Galatasaray'da bu sezon kulübeden oyuna giren isimlerden Adem Büyük (2) ve Babel (1) golleri atarken, Onyekuru ve Taylan ise 1'er asist yaptı. Terim şampiyonlukla sonuçlanan geçtiğimiz sezon da kulübeden 6 gol çıkarabilmişti.