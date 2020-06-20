Galatasaray'ın esas sorunu belli oldu! 44 golün 3'ü... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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'ın esas sorunu belli oldu! 44 golün 3'ü...

Galatasaray'ın esas sorunu belli oldu! 44 golün 3'ü...

deplasmanından eli boş dönerek şampiyonluk yolunda yara alan 'ın yedek kulübesinden oyuna giren oyuncuların katkısı sınırlı kaldı. Teknik direktör 'in oyuna soktuğu isimler 27 haftada sadece 3 gol ve iki asist kaydetti.

Şampiyonluk yarışında yenilgisi ile dezavantajlı duruma düşen 'da yedek kulübesinden gelen oyuncuların verimsizliği de bunda büyük rol oynadı.

Sabah'ta yer alan habere göre 'de 27 haftada 44 kez ağları sarsan Galatasaray'da yedek oyuncular ise sadece 3 gol atıp, iki asist yapabildi.

Galatasaray ikinci yarılarda farkı açamadığı için de (1-1), (1-1) ve Ankaragücü'nden (2-2) yediği son dakika golleriyle 6 puan kaybetti. Sarı-kırmızılıları zirveden 6 puan geriye düşüren en önemli faktör de bu oldu.

, 2-0 kaybedilen Çaykur deplasmanında 5 oyuncu değişikliği yapmasına rağmen sonuç alamadı. Üstelik sakat ve cezalıların artmasıyla eldeki yedek kulübesi alternatifleri azaldı. Galatasaray'da bu sezon kulübeden oyuna giren isimlerden (2) ve Babel (1) golleri atarken, Onyekuru ve Taylan ise 1'er asist yaptı. Terim şampiyonlukla sonuçlanan geçtiğimiz sezon da kulübeden 6 gol çıkarabilmişti.

  1. 20.06.2020
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