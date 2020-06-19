Son dakika: Galatasaray'da corona test sonuçları negatif çıktı
Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü, futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline uygulanan corona virüsü test sonuçlarının tümünün negatif çıktığını açıkladı.
Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maç öncesi futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan corona virüsü testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 28. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (19 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/Z1MRd3qUxX— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 19, 2020
- 19.06.2020
- Güncelleme: 19.06.2020 23:58
- Son dakika: Galatasaray'da corona test sonuçları negatif çıktı
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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