Son dakika: Galatasaray'da corona test sonuçları negatif çıktı

Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maç öncesi futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan corona virüsü testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 28. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (19 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.