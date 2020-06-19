Galatasaray'ın eski golcüsü Jo Corinthians'a döndü!
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı futbolcu Jo, Corinthians'a döndü. Tecrübeli golcü, Brezilya ekibiyle 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'da kısa bir süre forma giyen Brezilyalı futbolcu Jo, ülkesine döndü.
Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş ve Alanyaspor'un eski golcüsü Vagner Love ile yollarını ayıran Corinthians, 33 yaşındaki deneyimli futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Daha önce Manchester City ve CSKA Moskova gibi takımlarda da top koşturan Jo, son iki sezondur kariyerini Japonya'nın Nagoya takımında sürdürüyordu. Brezilya Milli Takımı ile 20 karşılaşmada görev alan deneyimli yıldızın 5 de golü bulunuyor.
E tem mais novidade, Fiel! Em seu retorno ao Timão, Jô vai carregar no manto o número que só quem é corinthiano sabe o que representa#VaiCorinthians #BemVindoJô pic.twitter.com/uVwkNbJj83— Corinthians (de ??) (@Corinthians) June 17, 2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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