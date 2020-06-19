Galatasaray'ın eski golcüsü Jo Corinthians'a döndü!

Galatasaray'da kısa bir süre forma giyen Brezilyalı futbolcu Jo, ülkesine döndü.

Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş ve Alanyaspor'un eski golcüsü Vagner Love ile yollarını ayıran Corinthians, 33 yaşındaki deneyimli futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce Manchester City ve CSKA Moskova gibi takımlarda da top koşturan Jo, son iki sezondur kariyerini Japonya'nın Nagoya takımında sürdürüyordu. Brezilya Milli Takımı ile 20 karşılaşmada görev alan deneyimli yıldızın 5 de golü bulunuyor.