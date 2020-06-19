Galatasaray'ın eski golcüsü Jo Corinthians'a döndü! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray G.Saray'ın eski golcüsünden 3.5 yıllık imza!

'ın eski golcüsü Jo Corinthians'a döndü!

Galatasaray'ın eski golcüsü Jo Corinthians'a döndü!

Bir dönem forması da giyen Brezilyalı futbolcu Jo, Corinthians'a döndü. Tecrübeli golcü, ekibiyle 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'da kısa bir süre forma giyen Brezilyalı futbolcu Jo, ülkesine döndü.

Geçtiğimiz haftalarda ve 'un eski golcüsü Vagner Love ile yollarını ayıran Corinthians, 33 yaşındaki deneyimli futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce ve CSKA gibi takımlarda da top koşturan Jo, son iki sezondur kariyerini 'nın Nagoya takımında sürdürüyordu. Milli Takımı ile 20 karşılaşmada görev alan deneyimli yıldızın 5 de golü bulunuyor.

  1. 19.06.2020
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