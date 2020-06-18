Son dakika: Fernando Muslera taburcu edildi! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Fernando Muslera taburcu edildi!

Son dakika: taburcu edildi!

Son dakika: Fernando Muslera taburcu edildi!

Son dakika Galatatasaray... 'in 27. haftasında mücadelesinde ciddi bir sakatlık geçiren , geçirdiği operasyon sonrası taburcu edildi.

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  1. 18.06.2020
  2. Güncelleme: 18.06.2020 11:21
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