Ryan Babel Türkiye'yi işaret etti! Oğuzhan Özyakup...
Ara transfer sezonunda Galatasaray'dan ayrılarak Ajax'a kiralanan Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Oğuzhan Özyakup ile beraber fotoğraf paylaştı ve "Kardeşimi görmek harika. Gelecek sezon görüşürüz" dedi. İşte detaylar...
Ryan Babel Galatasaray'a dönüş için fitili ateşledi... Hollandalı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı patlaşımda Oğuzhan Özyakup ile çekildiği fotoğrafın altına önemli bir not düştü.
Ara transfer döneminde Oğuzhan Özyakup Feyenoord'a, Ryan Babel ise Ajax'a kiralanmıştı. Her iki oyuncu için de kulüplerinde dönüş yolları açıldı.
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle kulüpler mali anlamda büyük sorunlar yaşarken, kiralık oyuncuların geri dönülmesi bekleniyor.
"GELECEK SEZON GÖRÜŞÜRÜZ!"
Bu bağlamda Ryan Babel, gelecek sezon Galatasaray'a döneceğini işaret ederken, Oğuzhan Özyakup'un da Beşiktaş'a dönüş hazırlığında olduğunun mesajını verdi ve , "Kardeşimi görmek her zaman harika. Gelecek sezon görüşürüz" notuyla fotoğraf paylaştı.
- 18.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ryan Babel Türkiye'yi işaret etti! Oğuzhan Özyakup... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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