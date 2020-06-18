Ryan Babel Türkiye'yi işaret etti! Oğuzhan Özyakup...

Ryan Babel Galatasaray'a dönüş için fitili ateşledi... Hollandalı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı patlaşımda Oğuzhan Özyakup ile çekildiği fotoğrafın altına önemli bir not düştü.

Ara transfer döneminde Oğuzhan Özyakup Feyenoord'a, Ryan Babel ise Ajax'a kiralanmıştı. Her iki oyuncu için de kulüplerinde dönüş yolları açıldı.

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle kulüpler mali anlamda büyük sorunlar yaşarken, kiralık oyuncuların geri dönülmesi bekleniyor.

"GELECEK SEZON GÖRÜŞÜRÜZ!"

Bu bağlamda Ryan Babel, gelecek sezon Galatasaray'a döneceğini işaret ederken, Oğuzhan Özyakup'un da Beşiktaş'a dönüş hazırlığında olduğunun mesajını verdi ve , "Kardeşimi görmek her zaman harika. Gelecek sezon görüşürüz" notuyla fotoğraf paylaştı.