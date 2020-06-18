Ryan Babel Türkiye'yi işaret etti! Oğuzhan Özyakup...  - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Ryan Babel Türkiye'yi işaret etti! Oğuzhan Özyakup...

Türkiye'yi işaret etti! ...

Ryan Babel Türkiye'yi işaret etti! Oğuzhan Özyakup...

Ara sezonunda Galatasaray'dan ayrılarak Ajax'a kiralanan , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ile beraber fotoğraf paylaştı ve "Kardeşimi görmek harika. Gelecek sezon görüşürüz" dedi. İşte detaylar...

Galatasaray'a dönüş için fitili ateşledi... Hollandalı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı patlaşımda ile çekildiği fotoğrafın altına önemli bir not düştü.

Ara döneminde Oğuzhan Özyakup Feyenoord'a, Ryan Babel ise Ajax'a kiralanmıştı. Her iki oyuncu için de kulüplerinde dönüş yolları açıldı.

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle kulüpler mali anlamda büyük sorunlar yaşarken, kiralık oyuncuların geri dönülmesi bekleniyor.

"GELECEK SEZON GÖRÜŞÜRÜZ!"
Bu bağlamda Ryan Babel, gelecek sezon Galatasaray'a döneceğini işaret ederken, Oğuzhan Özyakup'un da Beşiktaş'a dönüş hazırlığında olduğunun mesajını verdi ve , "Kardeşimi görmek her zaman harika. Gelecek sezon görüşürüz" notuyla fotoğraf paylaştı.

  1. 18.06.2020
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