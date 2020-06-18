Lemina stopere - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Lemina stopere

Lemina stopere

Lemina stopere

maçında ile Falcao'nun yükü ağır olacak. Atan ve tutanın alternatifi genç isimler ile olacak. 'de 2. yarı stopere geçen Lemina maça böyle başlayacak.

maçında ile Falcao'nun yükü ağır olacak. Atan ve tutanın alternatifi genç isimler ile olacak. 'de 2. yarı stopere geçen Lemina maça böyle başlayacak. Aslan'ın şu 11'le oynaması bekleniyor: Okan, Mariano, Lemina, Ahmet, Saracchi, Seri, , Ömer, Feghouli, Onyekuru ve Falcao.
  1. 18.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lemina stopere haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA