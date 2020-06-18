Belaili bedelsiz gelecek - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Belaili bedelsiz gelecek

Belaili bedelsiz gelecek

Belaili bedelsiz gelecek

'un gazetesi, 'ın 'ya alternatif olarak listesine aldığı 'nin sözleşmesinde ayrılmasını sağlayacak bir madde iddia etti. O maddeye göre 28 yaşındaki sol kanat, Avrupa'dan teklif alması durumunda ile sözleşmesini tek taraflı feshedebilecek.

'un gazetesi, 'ın 'ya alternatif olarak listesine aldığı 'nin sözleşmesinde ayrılmasını sağlayacak bir madde iddia etti. O maddeye göre 28 yaşındaki sol kanat, Avrupa'dan teklif alması durumunda ile sözleşmesini tek taraflı feshedebilecek. Gazete, 28 yaşındaki Belaili'nin Suudi yöneticilerle görüşerek, "Barışçıl" bir yolla ayrılmak için hamle yaptığı, ayrıca Belaili'nin menajerini Galatasaray'la görüştüğünü açıkladığı da iddia edildi.
  1. 18.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Belaili bedelsiz gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA