Uğurlu’ya maç yok

Ç.Rizespor müsabakasında verdiği kararlarla sarı-kırmızılıları çıldırtan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya bu hafta maç verilmedi. Uğurlu, Rize'ye tartışmalı bir penaltı vermiş, Andone'a yapılan penaltıyı ise çalmamıştı. Ayrıca Muslera'nın sakatlandığı pozisyonu durdurmaması da çok eleştirilmişti. MHK, Uğurlu'yu tartışmalı yönetimi nedeniyle bu kez pas geçti.