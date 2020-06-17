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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Uğurlu’ya maç yok

Uğurlu’ya maç yok

Ç.Rizespor müsabakasında verdiği kararlarla sarı-kırmızılıları çıldırtan hakem 'ya bu hafta maç verilmedi.

Ç.Rizespor müsabakasında verdiği kararlarla sarı-kırmızılıları çıldırtan hakem 'ya bu hafta maç verilmedi. Uğurlu, 'ye tartışmalı bir penaltı vermiş, Andone'a yapılan penaltıyı ise çalmamıştı. Ayrıca Muslera'nın sakatlandığı pozisyonu durdurmaması da çok eleştirilmişti. MHK, Uğurlu'yu tartışmalı yönetimi nedeniyle bu kez pas geçti.

  1. 17.6.2020
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