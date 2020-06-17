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17 Haziran 2020, Çarşamba
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’ya sevk edildi

PFDK’ya sevk edildi

 Rizespor maçı sonrası hakem ile ilgili resmi "Hakem değil cellat başı" başlığıyla bir açıklama yayınlayan , tarafından 'ya sevk edildi.

Rizespor maçı sonrası hakem ile ilgili resmi "Hakem değil cellat başı" başlığıyla bir açıklama yayınlayan , tarafından 'ya sevk edildi. Ayrıca kırmızı kart gören golcü de "hakaret" gerekçesiyle kurula sevk edildi.

  1. 17.6.2020
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