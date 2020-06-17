Mert Hakan ateşi yaktı! “Sezon sonu ayrılacağız”
Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş, sezon sonunda Demir Grup Sivasspor'dan ayrılacağını açıkladı.
Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş, sezon sonunda Demir Grup Sivasspor'dan ayrılacağını açıkladı. Başarılı futbolcu, "Sezon sonu geldiğinde ayrılacağız. Hocamız da açıkladı zaten" diye konuştu. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu. Otyakmaz, "Biz bir şeyler söylüyoruz ama onlar söylemiyor. Sonunda oraya giderse ayıp olur! Biz yeni teklif yapacağız" dedi.
- 17.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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