Mert Hakan ateşi yaktı! “Sezon sonu ayrılacağız” - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
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ateşi yaktı! “Sezon sonu ayrılacağız”

Mert Hakan ateşi yaktı! “Sezon sonu ayrılacağız”

 ile anılan Yandaş, sezon sonunda dan ayrılacağını açıkladı.

ile anılan Yandaş, sezon sonunda dan ayrılacağını açıkladı. Başarılı futbolcu, "Sezon sonu geldiğinde ayrılacağız. Hocamız da açıkladı zaten" diye konuştu. Sivasspor Başkanı , Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu. Otyakmaz, "Biz bir şeyler söylüyoruz ama onlar söylemiyor. Sonunda oraya giderse ayıp olur! Biz yeni teklif yapacağız" dedi.

  1. 17.6.2020
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