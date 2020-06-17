Mert Hakan ateşi yaktı! “Sezon sonu ayrılacağız”

Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş, sezon sonunda Demir Grup Sivasspor'dan ayrılacağını açıkladı. Başarılı futbolcu, "Sezon sonu geldiğinde ayrılacağız. Hocamız da açıkladı zaten" diye konuştu. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu. Otyakmaz, "Biz bir şeyler söylüyoruz ama onlar söylemiyor. Sonunda oraya giderse ayıp olur! Biz yeni teklif yapacağız" dedi.