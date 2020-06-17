En az 6 ay olmayacak - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray En az 6 ay olmayacak

En az 6 ay olmayacak

En az 6 ay olmayacak

'yı ameliyat eden kulüp doktoru , " bir ameliyat oldu. Akbaba ile benzer sakatlık. Süre vermek doğru olmaz ama Emre 6 ayda dönmüştü." dedi.

'yı ameliyat eden kulüp doktoru , " bir ameliyat oldu. Akbaba ile benzer sakatlık. Süre vermek doğru olmaz ama Emre 6 ayda dönmüştü. Muslera'da da aynısını bekliyoruz" dedi. İnce, Muslera'nın 34 yaşında olmasının bir önemi olmadığını da söylerken, "Fizyolojik yaşı 20'lerde bence. Çok güçlü bir sporcu. Fizik tedaviyle bu işlere başlayacağız. İnşallah kısa sürede düzelecek" ifadelerini kullandı.

  1. 17.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

En az 6 ay olmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA