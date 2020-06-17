En az 6 ay olmayacak
Muslera'yı ameliyat eden kulüp doktoru Yener İnce, "Güzel bir ameliyat oldu. Emre Akbaba ile benzer sakatlık. Süre vermek doğru olmaz ama Emre 6 ayda dönmüştü." dedi.
Muslera'yı ameliyat eden kulüp doktoru Yener İnce, "Güzel bir ameliyat oldu. Emre Akbaba ile benzer sakatlık. Süre vermek doğru olmaz ama Emre 6 ayda dönmüştü. Muslera'da da aynısını bekliyoruz" dedi. İnce, Muslera'nın 34 yaşında olmasının bir önemi olmadığını da söylerken, "Fizyolojik yaşı 20'lerde bence. Çok güçlü bir sporcu. Fizik tedaviyle bu işlere başlayacağız. İnşallah kısa sürede düzelecek" ifadelerini kullandı.
- 17.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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