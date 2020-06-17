En az 6 ay olmayacak

Muslera'yı ameliyat eden kulüp doktoru Yener İnce, "Güzel bir ameliyat oldu. Emre Akbaba ile benzer sakatlık. Süre vermek doğru olmaz ama Emre 6 ayda dönmüştü. Muslera'da da aynısını bekliyoruz" dedi. İnce, Muslera'nın 34 yaşında olmasının bir önemi olmadığını da söylerken, "Fizyolojik yaşı 20'lerde bence. Çok güçlü bir sporcu. Fizik tedaviyle bu işlere başlayacağız. İnşallah kısa sürede düzelecek" ifadelerini kullandı.