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17 Haziran 2020, Çarşamba
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feshetti

Club Brugge feshetti

 basınında 'ın haberine göre, , ile yolları ayırdı ve Senegalli oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetti.

basınında 'ın haberine göre, , ile yolları ayırdı ve Senegalli oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetti. Diagne'nin bununla birlikte şampiyonluk primi de almayacağı öğrenildi. Golcü futbolcunun, yeniden ile idmanlara çıkması bekleniyor.

  1. 17.6.2020
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