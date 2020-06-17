Club Brugge feshetti

Belçika basınında Het Nieuwsblad'ın haberine göre, Club Brugge, Mbaye Diagne ile yolları ayırdı ve Senegalli oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetti. Diagne'nin bununla birlikte şampiyonluk primi de almayacağı öğrenildi. Golcü futbolcunun, yeniden Galatasaray ile idmanlara çıkması bekleniyor.