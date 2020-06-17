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17 Haziran 2020, Çarşamba
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yönetecek

Alper Ulusoy yönetecek

 Lig'in 28. haftasında 'ın 'i ağırlayacağı maçın hakemi oldu.

Lig'in 28. haftasında 'ın 'i ağırlayacağı maçın hakemi oldu. 38 yaşındaki hakem, Cimbom'un bu sezon 22. haftada 1-0 yendiği Yeni karşılaşmasını yönetmişti. Aslan, Ulusoy'la çıktığı 9 maçın 6'sını kazandı, 1'ini kaybetti, 2'si berabere bitti.

  1. 17.6.2020
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