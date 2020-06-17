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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Ali Koç da geldi

Özel bir hastanede kulüp doktoru tarafından ameliyat edilen ziyaretçi akınına uğradı.

Özel bir hastanede kulüp doktoru tarafından ameliyat edilen ziyaretçi akınına uğradı. Spor camiasından birçok isim geldi. Başkanı aynı hastanede bulunan oyuncusu Max Kruse'yi ziyaret ettikten sonra Muslera'ya da sağlık diledi.

  1. 17.6.2020
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