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16 Haziran 2020, Salı
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'dan flaş açıklamalar! "Hakkımız yendi"

Selçuk İnan'dan flaş açıklamalar! "Hakkımız yendi"

'ın tecrübeli futbolcusu , yaşadığı talihsizlik sakatlık sonrası ameliyat olan kaleci 'yı ziyaret etti. Hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnan, maçı için "Hakkımızın yendiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı futbolcu , sakatlığı sonrası ameliyat olan 'yı ziyaret etti. İnan, hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İnan, "Morali gayet yüksekti. Buradan ona tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa zamanda daha da güçlü dönecektir. Kendisi de güçlü bir karakter" dedi.

"MUSLERA'NIN MORALİ GAYET YÜKSEK"
Fernando Muslera'nın sakatlığına çok üzüldüklerini belirten İnan, "Gerçekten öyle çok üzgünüz. Morali gayet yüksekti. Buradan ona tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa zamanda daha da güçlü dönecektir. Kendisi de güçlü bir karakter. Çok da iyi bir insan. İlgi ve alakadan dolayı çok mutluydu. Takımımız adına zor bir süreçten geçiyoruz. Üzücü bir maçtı ama futbolda bunlar var. İnşallah daha güçlü dönecek" dedi.

"HAKKIMIZIN YENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"
'a karşı alınan mağlubiyet için de İnan, "Hayal kırıklığı yaşadık. Hakkımızın da yendiğini düşünüyoruz. Asıl üzücü olan ise 2 oyuncumuzu kaybetmek. Sağlık her şeyden önemli bunu bugün bir kez daha anladık. Maç geçti hedef devam ediyor. Pes etmiş değiliz devam edeceğiz. Bugün Muslera'yı mutlu gördükten sonra moralimiz yerine geldi. Nando güçlü bir karakter. Psikoloji de çok önemli bu sakatlıklardan sonra. Mental açıdan güçlü bir oyuncu olduğu ve mutlu da bir insan olduğu için dönüşünü hızlandıracaktır" şeklinde konuştu.
Öten yandan sözleşme durumu hakkındaki soruya da İnan, "Onula ilgili ilerleyen zamanlarda bilgi veririm" dedi.

  1. 16.06.2020
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