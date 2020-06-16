Galatasaraylı Muslera destek mesajlarına teşekkür etti
Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve bugün ameliyat edilen Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, kendisine gösterilen ilgi ve destek için teşekkür mesajı paylaştı. Deneyimli kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu zor zamanda bana gösterdiğiniz sevgi için herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
Galatasaray'ın Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.
Kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Muslera şu ifadelere yer verdi:
Bu zor zamanda bana gösterdiğiniz sevgi için herkese teşekkür ederim. Birçok insandan mesaj almak gerçekten onur verici. Bunlar ameliyatın zorluğunun üstesinden gelmemi ve doğum günümden keyif almamı sağladı. Eşim Patricia Callero'ya, çocuklarıma, aileme, arkadaşlarıma, gazetecilere, antrenörlerime, takım arkadaşlarıma, özür dileyerek unuttuğum kişilere teşekkür ederim.
Doktorumuz Yener İnce ve hastane ekibine yaptıkları harika iş için ayrı bir paragraf açıyorum. Galatasaray'a, Başkanımız Mustafa Cengiz'e, Abdurrahim Albayrak'a, Fatih Terim'e ve Mert Çetin'e teşekkür ediyorum."
- 17.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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