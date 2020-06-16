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16 Haziran 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Muslera'dan teşekkür mesajı

Galatasaraylı Muslera destek mesajlarına teşekkür etti

Galatasaraylı Muslera destek mesajlarına teşekkür etti

maçında sakatlanan ve bugün ameliyat edilen ’ın Uruguaylı file bekçisi , kendisine gösterilen ilgi ve destek için teşekkür mesajı paylaştı. Deneyimli kaleci, hesabından yaptığı açıklamada, "Bu zor zamanda bana gösterdiğiniz sevgi için herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

'ın 'in 27. haftasında deplasmanda ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Uruguaylı file bekçisi , kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Muslera şu ifadelere yer verdi:

Bu zor zamanda bana gösterdiğiniz sevgi için herkese teşekkür ederim. Birçok insandan mesaj almak gerçekten onur verici. Bunlar ameliyatın zorluğunun üstesinden gelmemi ve doğum günümden keyif almamı sağladı. Eşim Patricia Callero'ya, çocuklarıma, aileme, arkadaşlarıma, gazetecilere, antrenörlerime, takım arkadaşlarıma, özür dileyerek unuttuğum kişilere teşekkür ederim.

Doktorumuz Yener İnce ve hastane ekibine yaptıkları harika iş için ayrı bir paragraf açıyorum. Galatasaray'a, Başkanımız 'e, Abdurrahim Albayrak'a, 'e ve 'e teşekkür ediyorum."

  1. 17.06.2020
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