Galatasaray'a transferde rakip çıktı! Santiago Arias...

Sezonun sona ermesinin ardından Galatasaray ile bağlarını koparması beklenilen Mariano'nun yerine sarı kırmızılı kulüp, yeni bir sağ bek arayışına girmişti.

Kısa süre önce Galatasaray'ın, radarına Atletico Madrid'den ayrılmayı planlayan Santiago Arias'ı aldığı aktarılmıştı.

Uzun süren Avrupa tecrübesinden dolayı Fatih Terim'in sağ bek listesinde 1. sıraya koyduğu Arias için önemli bir rakip çıktı.

BENFICA DEVREYE GİRDİ

Record, Don Balon'u kaynak gösterdiği haberde Santiago Arias için Benficalı yetkililerin devreye girdiğini duyururken, piyasası yaklaşık 12 milyon euro olan futbolcunun bonservisinde indirim yapmak istenildiğini aktardı.

MARSİLYA VE GALATASARAY...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fransa Lig 1 ekibi Marsilya ile beraber Galatasaray da oyuncu için temasta bulundu.