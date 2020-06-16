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16 Haziran 2020, Salı
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'a transferde rakip çıktı! ...

Galatasaray'a transferde rakip çıktı! Santiago Arias...

'da son dakika haberi... Sezonun sona ermesiyle beraber Mariano'nun sözleşmesinin sona erecek olması, sarı kırmızılıları sağ bek arayışına sokarken, rota Atletico Madrid'in yıldız ismi 'a dönmüştü. Record Gazetesi, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde yıldız isme Portekiz kulübünün talip olduğunu yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Sezonun sona ermesinin ardından ile bağlarını koparması beklenilen Mariano'nun yerine sarı kırmızılı kulüp, yeni bir sağ bek arayışına girmişti.

Kısa süre önce Galatasaray'ın, radarına Atletico Madrid'den ayrılmayı planlayan 'ı aldığı aktarılmıştı.

Uzun süren Avrupa tecrübesinden dolayı Fatih Terim'in sağ bek listesinde 1. sıraya koyduğu Arias için önemli bir rakip çıktı.

BENFICA DEVREYE GİRDİ
Record, Don Balon'u kaynak gösterdiği haberde Santiago Arias için Benficalı yetkililerin devreye girdiğini duyururken, piyasası yaklaşık 12 milyon euro olan futbolcunun bonservisinde indirim yapmak istenildiğini aktardı.

MARSİLYA VE GALATASARAY...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fransa Lig 1 ekibi Marsilya ile beraber Galatasaray da oyuncu için temasta bulundu.

  1. 16.06.2020
  2. Güncelleme: 16.06.2020 18:06
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