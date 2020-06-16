Abdurrahim Albayrak hastane çıkışı konuştu! "Şampiyonluğun..."
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Türkiye’de ve dünyadaki tüm sporcuları Allah kazadan beladan korusun. Tribünde otururken, Muslera ve Andone’yi gören bir yönetici olarak, ne kadar üzgün olduğumu, ne acılar çektiğimi bir yüce Allah bilir, kimseye Allah yaşatmasın" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve bugün ameliyat edilen Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Muslera'nın moralinin son derece yerinde olduğunu belirten Abdurrahim Albayrak, "Hakikaten büyük şansımız, Yener İnce gibi bir doktora sahip olmamız. İçimizden birisi. Muslera da hayli memnun ameliyattan. Kardeşimizin Allah'ın izniyle kısa sürede sahalara dönmesini sağlayacağız. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"ALİ KOÇ'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a da teşekkür eden Albayrak, "Ali Koç ziyaret etmiş, çok çok teşekkür ediyorum. Ben de Kruse'yi ziyaret etmek için gittim ancak taburcu olmuş. Ali Koç'u telefonla arayacağım" dedi.
"ÜZERİMİZDE BİR ŞANSSIZLIK VAR"
Yaşanan sakatlıklar ve hastalıklardan da bahseden Albayrak, "Mustafa Cengiz Başkanım bu hastalığı sonrasında, sakatlıklar stoperlerden yoksun sahaya çıktık. Üzerimizden bir şanssızlık var. İnşallah Allah'ın izniyle sahamızda oynayacağız Gaziantep maçında iyi günlerin başlayacağını ümit ediyorum. Türkiye'de ve dünyadaki tüm sporcuları Allah kazadan beladan korusun. Tribünde otururken, Muslera ve Andone'yi gören bir yönetici olarak, ne kadar üzgün olduğumu, ne acılar çektiğimi bir yüce Allah bilir, kimseye Allah yaşatmasın" şeklinde konuştu.
"ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYLARINDAN BİRİYİZ"
Galatasaray'ın hiçbir zaman hedefinden sapmayacağını vurgulayan Abdürrahim Albayrak, "Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz. 7 maçımız kaldı. Bunları kazanıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
- 16.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Abdurrahim Albayrak hastane çıkışı konuştu! "Şampiyonluğun..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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