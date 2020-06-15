Sezonu kapattı

Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puanın yanı sıra Fernando Muslera'yı da kaybetti. Karşılaşmanın 15. dakikasında Çaykur Rizesporlu Skoda ile ceza sahasında çarpışan Uruguaylı file bekçisi yerden kalkamadı. Galatasaray sağlık ekibinin müadahelesinin ardından sahayı ambulansla terk eden Nando'nun yapılan ilk kontrollerinde sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi. Sezonu kapatan Muslera bugün İstanbul'da ameliyat olacak. Sahalara dönüşü 6-8 ayı bulacak. ORTA hakem Yaşar Kemal Uğurlu, sakatlık pozisyonunda sarı kartını dahi kullanmadı. Geçen sezon aynı statta oynanan Çaykur Rizespsor-Galatasaray maçında da Emre Akbaba'nın Samudio ile girdiği mücadele sonrasında kaval kemiği kırılmıştı.



Muslera'nın sakatlığı sosyal medyada trend-topic'ler arasına girdi. Taraflı tarafsız tüm sporseverler, Uruguaylı kaleci için üzüntülerini ve en kısa sürede iyileşmesi yönünde dileklerini ilettiler.



F.BAHÇE VE BJK'DEN DESTEK

Fenerbahçe ve Beşiktaş, resmi Twitter hesaplarından, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. En kısa sürede sahalara dönmeni diliyoruz" dediler. Rizespor da, " Hiçbir olgu, insan sağlığından önemli değildir. Muslera'ya, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz!" açıklamasını yaptı.



BARÇA: GEÇMİŞ OLSUN

Barcelona Kulübü sosyal medya hesabından "Çok geçmiş olsun@1_ Muslera_25" diyerek Nando'ya iyi dileklerini iletti. Burak Yılmaz, Muslera ile sarıldığı bir fotoğrafıyla birlikte "Kardeşim" yazarken, Emre Çolak, "Geçmiş olsun Fernando", Podolski, "Geçmiş olsun. Umarım ciddi bir sakatlık değildir" dedi.



TERİM ÇÖKTÜ

Fatih Terim, Muslera'nın sakatlığının ciddi olduğunu öğrendikten sonra kulübede büyük üzüntü yaşadı.



Aynı statta geçen sezon da Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı.



BAYRAĞI KALDIRSA SAKATLANMAYACAKTI!

Muslera'nın sakatlandığı pozisyonun başlangıcındaki atakta Çaykur Rizesporlu 2 oyuncu ofsayt pozisyonundaydı. Yardımcı eğer bayrağını kaldırmış olsaydı talihsiz pozisyon yaşanmayacak ve Muslera sakatlanmamış olacaktı.



ŞAMPİYONLUK İSTEMİYORUZ SEN İYİ OL YETER!

Muslera'ya sosyal medyada geçmiş olsun mesajı yağdı: # Bir yakınımın başına gelmiş gibi üzüldüm. # Bir Kanarya olarak en sevdiğim rakip oyuncu Muslera. Adam gibi adam. Geçmiş olsun # Ne maçı istiyoruz ne şampiyonluğu yeter ki sen iyi ol Muslera. Galatasaray Kulübü de "Kalbimiz seninle" mesajını paylaştı.