Galatasaray'ın Rize serisi bitti! 33 yıl sonra...
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Rizespor'a konuk olan Galatasaray, ağır bir yenilgi alarak zirveden uzaklaşmıştı. Mücadele sonrasında Muslera ve Andone'nin de sezonu kapattığı öğrenilirken, Karadeniz'de alınan kayıpların bununla sınırlı olmadığı belli oldu...
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken 33 yıllık bir seriye de son verdi. Yeşil-mavililere mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de rakibi karşısında 29 maç sonra gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar son olarak 1986-87 sezonunda yine Rize'de oynanan ve 2-0 kaybettiği müsabakada Çaykur Rizespor ağlarını havalandıramamıştı.
Çaykur Rizespor, Süper Lig'de dün akşam Galatasaray galibiyetiyle 8 maç sonra 3 puanla tanıştı. Ligde, Galatasaray'dan önce son olarak 18'inci haftada Gençlerbirliği'ni mağlup eden yeşil-mavililer, bu sonuçla puanını 28'e yükselterek haftayı tehlike bölgesinin üzerinde, 14'üncü sırada tamamladı.
KARAMAN'IN İLK GALİBİYETİ
Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray maçı ile birlikte takımının başındaki ilk galibiyetine ulaştı. İsmail Kartal'ın 24'üncü haftada oynanan Trabzonspor maçının ardından görevinden ayrılması ile teknik direktörlük koltuğuna Ünal Karaman getirilmişti. Karaman yönetiminde Galatasaray karşılaşmasından önce 3 maça çıkan Çaykur Rizespor, bu maçlarda Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalırken, Ankaragücü ve Göztepe'ye ise mağlup olmuştu.
6 MAÇ SONRA GALİBİYET
Galatasaray'ı 2-0 ile geçen Çaykur Rizespor, rakibi karşısında 6 maç sonra galibiyet sevinci yaşamayı başardı. Rizespor, Galatasaray karşısında bu maçtan önceki son galibiyetini 4-3'lük skorla 2015-2016 sezonunda Rize'de oynanan müsabakada kaydetmişti.
33 YILLIK SERİ SONA ERDİ
Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılıları mağlup ederken 33 yıllık bir seriye de son verdi. Yeşil-mavililere mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de rakibi karşısında 29 maç sonra gol bulamadı. Sarı-kırmızılılar en son 1986-87 sezonunda yine Rize'de oynanan ve 2-0 kaybettiği maçta Çaykur Rizespor filelerini sarsmıştı.
SKODA 5 GOLE ULAŞTI
Diğre taraftan, Çaykur Rizespor'un devre arasında kadrosuna kattığı Çek forvet Milan Skoda, dünkü maçta fileleri havalandırarak gol sayısını 5'e yükseltti. 10 maçta 5 gole ulaşan Skoda, bu gollerin 4'ünü iç sahada oynanan müsabakalarda kaydetti. Çaykur Rizespor'un ikinci golünü kaydeden Tunay Torun ise yeşil-mavili forma altında ilk gol sevincini yaşadı.
- 15.06.2020
- Güncelleme: 15.06.2020 17:23
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın Rize serisi bitti! 33 yıl sonra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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