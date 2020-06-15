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15 Haziran 2020, Pazartesi
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'ın Rize serisi bitti! 33 yıl sonra...

Galatasaray'ın Rize serisi bitti! 33 yıl sonra...

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Rizespor'a konuk olan , ağır bir yenilgi alarak zirveden uzaklaşmıştı. Mücadele sonrasında Muslera ve Andone'nin de sezonu kapattığı öğrenilirken, Karadeniz'de alınan kayıpların bununla sınırlı olmadığı belli oldu...

, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında karşılaştığı 'ı 2-0 mağlup ederken 33 yıllık bir seriye de son verdi. Yeşil-mavililere mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de rakibi karşısında 29 maç sonra gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar son olarak 1986-87 sezonunda yine Rize'de oynanan ve 2-0 kaybettiği müsabakada Çaykur Rizespor ağlarını havalandıramamıştı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de dün akşam Galatasaray galibiyetiyle 8 maç sonra 3 puanla tanıştı. Ligde, Galatasaray'dan önce son olarak 18'inci haftada Gençlerbirliği'ni mağlup eden yeşil-mavililer, bu sonuçla puanını 28'e yükselterek haftayı tehlike bölgesinin üzerinde, 14'üncü sırada tamamladı.

KARAMAN'IN İLK GALİBİYETİ

Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray maçı ile birlikte takımının başındaki ilk galibiyetine ulaştı. İsmail Kartal'ın 24'üncü haftada oynanan Trabzonspor maçının ardından görevinden ayrılması ile teknik direktörlük koltuğuna Ünal Karaman getirilmişti. Karaman yönetiminde Galatasaray karşılaşmasından önce 3 maça çıkan Çaykur Rizespor, bu maçlarda Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalırken, Ankaragücü ve Göztepe'ye ise mağlup olmuştu.

6 MAÇ SONRA GALİBİYET

Galatasaray'ı 2-0 ile geçen Çaykur Rizespor, rakibi karşısında 6 maç sonra galibiyet sevinci yaşamayı başardı. Rizespor, Galatasaray karşısında bu maçtan önceki son galibiyetini 4-3'lük skorla 2015-2016 sezonunda Rize'de oynanan müsabakada kaydetmişti.

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33 YILLIK SERİ SONA ERDİ

Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılıları mağlup ederken 33 yıllık bir seriye de son verdi. Yeşil-mavililere mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de rakibi karşısında 29 maç sonra gol bulamadı. Sarı-kırmızılılar en son 1986-87 sezonunda yine Rize'de oynanan ve 2-0 kaybettiği maçta Çaykur Rizespor filelerini sarsmıştı.

SKODA 5 GOLE ULAŞTI

Diğre taraftan, Çaykur Rizespor'un devre arasında kadrosuna kattığı Çek forvet Milan Skoda, dünkü maçta fileleri havalandırarak gol sayısını 5'e yükseltti. 10 maçta 5 gole ulaşan Skoda, bu gollerin 4'ünü iç sahada oynanan müsabakalarda kaydetti. Çaykur Rizespor'un ikinci golünü kaydeden Tunay Torun ise yeşil-mavili forma altında ilk gol sevincini yaşadı.

  1. 15.06.2020
  2. Güncelleme: 15.06.2020 17:23
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