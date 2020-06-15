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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Florin’de yırtık şüphesi

Florin’de yırtık şüphesi

Cimbom'da de sakatlandı. kalecisi Tarık, 70'te ikinci yarının başında 'ın yerine oyuna giren Rumen forvetin ayağının üzerine düştü.

Cimbom'da de sakatlandı. kalecisi Tarık, 70'te ikinci yarının başında 'ın yerine oyuna giren Rumen forvetin ayağının üzerine düştü. Acı içinde yer kalan Andone sedye ile sahadan çıktı. Andone'nin de sağ ayak ön çapraz bağlarında yırtık olabileceği bildirildi.
  1. 15.6.2020
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