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15 Haziran 2020, Pazartesi
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335 kişi tribündeydi

335 kişi tribündeydi

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle maçlar seyircisiz oynanırken, Rizespor-Galatasaray karşılaşmasında 335 kişi tribünde yer aldı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle maçlar seyircisiz oynanırken, Rizespor-Galatasaray karşılaşmasında 335 kişi tribünde yer aldı. Hakemler, futbolcular, teknik heyet, yöneticiler, basın mensupları, sağlık personelleri, stat güvenlikleri ve top toplayıcılar Çaykur Didi Stadı'ndaydı. Stattaki tüm görevlilere yapılan koronovirüs tanı testleri de negatif sonuçlandı.
  1. 15.6.2020
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