Galatasaray'da Muslera şoku! Sahayı ambulansla terk etti - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
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'da Muslera şoku! Sahayı ambulansla terk etti

Galatasaray'da Muslera şoku! Sahayı ambulansla terk etti

'in 27. haftasında , Rizespor deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılılarda başarılı file bekçisi karşılaşmanın 15. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Uruguaylı eldiven oyuna devam edemedi ve yerini Okan Kocuk'a bıraktı.

'da şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım 'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 15. dakikasında Uruguaylı file bekçisi, Karadeniz ekibinin santrforu Skoda ile çarpıştı ve yerde kaldı. Talihsiz bir sakatlık yaşayan Fernando Muslera sahayı ambulansla terk etti. Muslera'nın yerine Okan Kocuk oyuna dahil oldu.

SELÇUK HAKEMDEN İZİN ALDI
Galatasaray'da yedek kulübesinde yer alan kaptan Selçuk İnan Muslera'nın saha içindeki tedavisi esnasında hakemden özel izin aldı. Takım arkadaşının durumunu merak eden tecrübeli futbolcu soluğu Fernando Muslera'nın yanında aldı.


  1. 14.06.2020
  2. Güncelleme: 14.06.2020 21:59
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