Galatasaray'da Muslera şoku! Sahayı ambulansla terk etti

Galatasaray'da Fernando Muslera şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 15. dakikasında Uruguaylı file bekçisi, Karadeniz ekibinin santrforu Skoda ile çarpıştı ve yerde kaldı. Talihsiz bir sakatlık yaşayan Fernando Muslera sahayı ambulansla terk etti. Muslera'nın yerine Okan Kocuk oyuna dahil oldu.

SELÇUK HAKEMDEN İZİN ALDI

Galatasaray'da yedek kulübesinde yer alan kaptan Selçuk İnan Muslera'nın saha içindeki tedavisi esnasında hakemden özel izin aldı. Takım arkadaşının durumunu merak eden tecrübeli futbolcu soluğu Fernando Muslera'nın yanında aldı.



