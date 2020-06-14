Galatasaray'da Muslera şoku! Sahayı ambulansla terk etti
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Rizespor deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılılarda başarılı file bekçisi Fernando Muslera karşılaşmanın 15. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Uruguaylı eldiven oyuna devam edemedi ve yerini Okan Kocuk'a bıraktı.
Galatasaray'da Fernando Muslera şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 15. dakikasında Uruguaylı file bekçisi, Karadeniz ekibinin santrforu Skoda ile çarpıştı ve yerde kaldı. Talihsiz bir sakatlık yaşayan Fernando Muslera sahayı ambulansla terk etti. Muslera'nın yerine Okan Kocuk oyuna dahil oldu.
SELÇUK HAKEMDEN İZİN ALDI
Galatasaray'da yedek kulübesinde yer alan kaptan Selçuk İnan Muslera'nın saha içindeki tedavisi esnasında hakemden özel izin aldı. Takım arkadaşının durumunu merak eden tecrübeli futbolcu soluğu Fernando Muslera'nın yanında aldı.
- 14.06.2020
- Güncelleme: 14.06.2020 21:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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