Fatih Terim'den maç sonu isyan! ''Bu kural...''

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanından puansız döndü. Rakibine 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda yara aldı. Maç sonunda teknik direktör Fatih Terim gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim: Penaltı var mıydı, yok muydu, bizimki olur muydu olmaz mıydı... Artık onu otoriteler değerlendirecektir. Çünkü bizde baya bir kalın dosya!

Bu kuralın belki de en ağır darbesini yiyenlerden biri Muslera oldu. Kabul ediyorum, kural 'oynat' diyor, kural 'devam' diyor. Ama 1,5 metre ofsaytta iki oyuncu. Bu kadar net ofsaytta çekeceksin bayrağı artık! Başka yerde çaldığın gibi çalacaksın!

Maalesef Emre Akbaba gibi aşağı yukarı aynı yerden Muslera'nın ayağında kırık var. Andone'nin de bağları... Onun da diz bağları. Uzun müddet o da olmayacak.

Pandemi döneminde zihin olarak da beyin olarak da kötüye gitmişiz. Kalan maçlarımızda pes etmeyeceğiz elimizden geleni yapacağız. Beklemediğimiz bir puan kazası.

İyi oynamadık, Rizespor daha çok savaştı. Bugün ister bazı şeylere tesadüf diyin, ister şanssızlık diyin. Çok üzgünüz.