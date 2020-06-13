Terim ilk 11’i kurguluyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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Terim ilk 11’i kurguluyor

Terim ilk 11’i kurguluyor

, yarınki maçı öncesinde ilk 11'ini şekillendirmeye çalışıyor.

, yarınki maçı öncesinde ilk 11'ini şekillendirmeye çalışıyor. Marcao'nun sakatlığı nedeniyle sıkıntıya düşen tecrübeli çalıştırıcı, savunmada 'un yanında Emin'e şans vermeyi düşünüyor. Nitekim idman maçında as takımı şu isimlerden kurdu: Muslera - Mariano, Emin, Donk, Saracchi - Lemina, Seri, - Onyekuru, Feghouli ve Falcao. Terim ayrıca, Emre Akbaba, ve 'ı da as takımda denedi. Emre'yi Belhanda, Ömer'i Seri, Çalık'ı ise Emin'in yerinde denedi. Tecrübeli hoca, son kararını bugün verecek.

TERİM'DEN YENİ İMAJ
Fatih Terim'in sabah idmanındaki hafif sakallı görüntüsü ve gri+antrasit tonlardan oluşan tişörtü ilgi çekti.
  1. 13.6.2020
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