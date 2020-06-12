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12 Haziran 2020, Cuma
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''’deki en iyi Brezilyalı benim’'

''Türkiye’deki en iyi Brezilyalı benim’'

Sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde taraftarların 1 numaralı sevgilisi haline gelen 'dan çarpıcı sözler...

2010 yazında ile anlaştığını belirten Melo, "Ama Robben'e yaptığım sert faul sebebiyle transfer iptal oldu. Neyse ki 1 yıl sabrettim ve 'a giderek tarihinin en iyi Brezilyalı futbolcusu oldum. Madrid'de tarih yazabilirdim ama o zaman da Galatasaray taraftarının sevgisine sahip olamazdım. Galatasaray, hayatımın sonuna kadar kalbimde olacak" açıklamasında bulundu.

  1. 12.6.2020
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