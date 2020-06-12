''Türkiye’deki en iyi Brezilyalı benim’'

2010 yazında Real Madrid ile anlaştığını belirten Melo, "Ama Robben'e yaptığım sert faul sebebiyle transfer iptal oldu. Neyse ki 1 yıl sabrettim ve Galatasaray'a giderek Türkiye tarihinin en iyi Brezilyalı futbolcusu oldum. Madrid'de tarih yazabilirdim ama o zaman da Galatasaray taraftarının sevgisine sahip olamazdım. Galatasaray, hayatımın sonuna kadar kalbimde olacak" açıklamasında bulundu.