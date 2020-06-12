Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Luyindama piyagosu! Transfer için dev teklif... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Luyindama piyagosu! Transfer için dev teklif...

'a piyagosu! için dev teklif...

Galatasaray'a Luyindama piyagosu! Transfer için dev teklif...

'da son dakika haberi... Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek sarı kırmızılılara İngiltere'den müjde geldi. Buna göre o kulüp, için 15 milyon euro ödeyecek ve transferi sonlandıracak! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, bir yandan Süper Lig'de zirve mücadelesi verirken, diğer yandan da transferde önemli görüşmelerini sürdürüyor.

Footrdc.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı bilgilere göre sarı kırmızılıların Kongolu yıldızı için Galatasaray'a reddedilemeyecek bir teklif sunulacak.

Yıldız ismin İngiliz kulüplerinin radarında olduğu bilinirken, 'ın Galatasaray'a 15 milyon euroluk teklif yapacağı ifade edildi.

"AYRILIĞI KAÇINILMAZ"
Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Galatasaray'ın bu teklifi kabul edeceği ve artık ayrılığın kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

YERİNE MERT ÇETİN GELECEK
Öte yandan sarı kırmızılıların Luyindama'nın satışından elde edeceği gelirle Roma'da forma giyen genç stoper Mert Çetin'i kadrosuna katacağı aktarıldı.

  1. 12.06.2020
  2. Güncelleme: 12.06.2020 15:38
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