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11 Haziran 2020, Perşembe
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Tribünler boş kalmayacak

Tribünler boş kalmayacak

'ın iç sahada oynayacağı maçlar için başlattığı karton taraftarlar projesine de taraftarların ilgisi yoğun oldu.

'ın iç sahada oynayacağı maçlar için başlattığı karton taraftarlar projesine de taraftarların ilgisi yoğun oldu. "Sensiz Olmaz Galatasaray" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında iç sahada oynanacak olan karşılaşmalarda tribünlerde taraftarların fotoğrafları yer alacak.
  1. 11.6.2020
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