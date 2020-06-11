Mert Çetin iddiaları devam ediyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Mert Çetin iddiaları devam ediyor

iddiaları devam ediyor

Mert Çetin iddiaları devam ediyor

savunmaya takviye yapmayı planlarken Roma forması giyen ile ilgili haberler de gelmeye devam ediyor.

savunmaya takviye yapmayı planlarken Roma forması giyen ile ilgili haberler de gelmeye devam ediyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın paylaştığı habere göre Cimbom, Mert Çetin'i kiralamak istiyor. Devre arasında da oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimde bulunmayı sürdürdüğü belirtildi. 22 yaşındaki futbolcu, Roma'ya transfer olmadan önce 'nde forma giyiyordu
  1. 11.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mert Çetin iddiaları devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA