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11 Haziran 2020, Perşembe
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Cimbom’da kalacak

Cimbom’da kalacak

çalışmalarına yerli oyuncularla başlayan 'ın sonraki en önemli hedefi ...

Yeni sezon çalışmalarına yerli oyuncularla başlayan 'ın sonraki en önemli hedefi ... Yönetim, 'nın satışından gelecek olan parayı Nijeryalı oyuncuyu almak için kullanacak. Falcao transferinde Monaco ile yakın ilişkiler kuran Abdurrahim Albayrak'ın görüşmeleri sürdürdüğü bildirildi.
  1. 11.6.2020
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