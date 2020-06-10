Younes Belhanda Galatasaray'a kupa ile veda edecek!
Galatasaray'da artık son günlerini geçiren Faslı yıldız Younes Belhanda, bu sezon da şampiyonluk yaşayarak ayrılmak istediğini söyledi. İşte transfer ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray'da artık son günlerini geçiren Younes Belhanda şampiyonluk yaşayarak sarı-kırmızılı takıma veda etmek istiyor. Transferi menajerine bıraktığını ve sadece futbola odaklandığını ifade eden Faslı yıldız, "Ben transferi değil şampiyonluğu düşünüyorum. Transfer görüşmelerini yönetim ve menajerlerim yapıyor. Ayrılacaksam da şampiyon takımdan güzel ve mutlu şekilde ayrılmak isterim. Burada 3 yılda birçok başarı yaşadım ve benim için Galatasaray'ın her zaman ayrı bir yeri olacak" dedi.
Savaş ÇORLU
5 MİLYON EURO GELECEK
Belhanda futbola odaklanırken menajeri ise Suudi Arabistan'dan Al Hilal takımı ile detayları konuşuyor. Galatasaray, bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncudan, 5 milyon Euro bonservis bedeli gelmesini bekliyor.
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30 yaşındaki Faslı oyuncu, 95 maçta Galatasaray forması giydi. 12 gol atıp, 22 asist yaptı.
- 10.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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