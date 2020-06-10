Younes Belhanda Galatasaray'a kupa ile veda edecek! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
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Younes 'a kupa ile veda edecek!

Younes Belhanda Galatasaray'a kupa ile veda edecek!

'da artık son günlerini geçiren Faslı yıldız Younes , bu sezon da şampiyonluk yaşayarak ayrılmak istediğini söyledi. İşte ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

'da artık son günlerini geçiren Younes şampiyonluk yaşayarak sarı-kırmızılı takıma veda etmek istiyor. Transferi menajerine bıraktığını ve sadece futbola odaklandığını ifade eden Faslı yıldız, "Ben transferi değil şampiyonluğu düşünüyorum. görüşmelerini yönetim ve menajerlerim yapıyor. Ayrılacaksam da şampiyon takımdan güzel ve mutlu şekilde ayrılmak isterim. Burada 3 yılda birçok başarı yaşadım ve benim için Galatasaray'ın her zaman ayrı bir yeri olacak" dedi.
Savaş ÇORLU

5 MİLYON EURO GELECEK
Belhanda futbola odaklanırken menajeri ise 'dan Al Hilal takımı ile detayları konuşuyor. Galatasaray, bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncudan, 5 milyon Euro bonservis bedeli gelmesini bekliyor.

95
30 yaşındaki Faslı oyuncu, 95 maçta Galatasaray forması giydi. 12 gol atıp, 22 asist yaptı.

  1. 10.6.2020
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