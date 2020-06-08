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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Saracchi doğru yaptı

Saracchi doğru yaptı

, 'a giden oyuncusu hakkında konuştu.

Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 'a giden oyuncusu hakkında konuştu. Genç çalıştırıcı, "Saracchi çok genç ve iyi bir potansiyeli var. Bence Galatasaray gibi büyük bir kulübü tercih etmesi iyi bir ve doğru bir karar oldu çünkü üst düzeyde oynamalıydı" yorumunu yaptı.

  1. 8.6.2020
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