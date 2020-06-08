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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Muslera’dan jest

Muslera’dan jest

'ın sempatik ismi , F.Bahçeli bir minik taraftarın fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi.

'ın sempatik ismi , F.Bahçeli bir minik taraftarın fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi.
  1. 8.6.2020
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