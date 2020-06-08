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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Marcao maçına

Marcao Trabzon maçına

Antrenmanda yapılan maç esnasında sakatlanan ve ikinci derece iç yan bağında hasar meydana gelen Marcao'nun dönüş tarihi belli oldu.

Antrenmanda yapılan maç esnasında sakatlanan ve ikinci derece iç yan bağında hasar meydana gelen Marcao'nun dönüş tarihi belli oldu. Brezilyalı stoperin 5 Temmuz'da 'da oynanacak derbisine yetişmesi bekleniyor. 24 yaşındaki futbolcunun , FK ve maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.

  1. 8.6.2020
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