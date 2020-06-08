Marcao Trabzon maçına

Antrenmanda yapılan maç esnasında sakatlanan ve ikinci derece iç yan bağında hasar meydana gelen Marcao'nun dönüş tarihi belli oldu. Brezilyalı stoperin 5 Temmuz'da Türk Telekom'da oynanacak Trabzonspor derbisine yetişmesi bekleniyor. 24 yaşındaki futbolcunun Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.